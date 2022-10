Forte scossa di terremoto, notte di paura nell’area di Catanzaro

il fatto

CATANZARO Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata alle ore 00:44 davanti alla costa di Catanzaro. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 36 km di profondità ed epicentro in mare in prossimità di Catanzaro Lido.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita da numerosi cittadini, molti dei quali sono scesi in strada e hanno allertato vigili del fuoco e carabinieri. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, la sala operativa del comando di Catanzaro è stata presa d’assalto da decine di chiamate ma finora nessuna richiesta o segnalazioni di interventi.

«La sala operativa della Direzione Regionale – comunicano – è in continuo aggiornamento con Catanzaro ed il Centro Operativo Nazionale di Roma ma al momento nessuna segnalazione di danni». E numerose chiamate sono giunte anche alle sale operative di Crotone, Cosenza e Vibo Valentia a dimostrazione dell’intensità della scossa che è stata avvertita anche dai residenti nelle altre province.

Il sindaco di Catanzaro: monitoriamo la situazione

«Fino a questo momento non abbiamo notizie di danni a cose o persone. La paura ovviamente è stata tanta ma voglio rassicurare tutta la città. Polizia locale, Vigili del fuoco, Protezione civile e amministrazione sono in stato di allerta e stanno monitorando la situazione». Così in un post su facebook il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita, con riferimento alla forte scossa di terremoto avvertita stanotte nel capoluogo calabrese e nel suo hinterland. «Buona notte a chi riuscirà a dormire», ha concluso Fiorita.