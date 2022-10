Il concorso dell’Inter: premi per i bambini in Calabria

il concorso

SANTA SOFIA D’EPIRO Si è svolta domenica 9 ottobre 2022, presso la sede dell’Inter Club, la premiazione della seconda edizione del concorso regionale “Inter – I colori del cuore”, ideato da Eliana Godino e organizzato dall’Inter Club “P. Curti – Facchetti” di Santa Sofia d’Epiro, in collaborazione con il CCIC FC Internazionale Milano. Il concorso prevedeva la realizzazione di un disegno con tema un episodio della stagione calcistica 2021-2022 o l’amore per l’Inter. I bambini, suddivisi in due categorie 6-10 anni e 11-14 anni, hanno partecipato da vari Inter Club di tutta la regione.

La giuria è stata presieduta dal coordinatore mondiale Inter Club, Valerio Bressani, dal coordinatore regionale, Giandomenico Amodeo, da alcuni docenti scolastici ed esperti d’arte. Dopo l’introduzione del presidente Inter Club di Santa Sofia d’Epiro Francesco Godino, sono stati annunciati i vincitori, suddivisi per categoria. La vincitrice della categoria 11-14 anni è stata Maria Grazia V., dell’Inter Club “Javier Zanetti” Lamezia Terme, che con il punteggio di 311 voti, ha vinto il primo premio e l’opportunità di incontrare i giocatori dell’Inter presso lo stadio G. Meazza di San Siro.

Sul podio anche Alessia T. (IC Palmi) con 287 voti e Salvatore G. (IC Santa Sofia d’Epiro) con 285 voti.

Il vincitore della categoria 6-10 è stato Demetrio C. (IC Santa Sofia d’Epiro) con 313 voti, aggiudicandosi l’esperienza di accompagnare i giocatori a centrocampo durante la partita Inter – Sampdoria allo stadio G. Meazza di San Siro. A seguire Nicole G. (IC Santa Sofia d’Epiro) con 292 voti e Francesco G. (IC Taurianova) con 281 voti.

A tutti i bambini è stato consegnato l’attestato di partecipazione ed un piccolo omaggio ufficiale da parte dell’Inter, mentre i vincitori hanno ricevuto anche la targa celebrativa da parte dell’Inter Club di Santa Sofia d’Epiro. Un aperitivo calabrese ha chiuso l’evento. Gli organizzatori sono già al lavoro per la prossima edizione