Oltraggio e resistenza: Cesare Battisti a processo a Castrovillari

il caso

CASTROVILLARI L’ex terrorista Cesare Battisti, che da poche settimane ha lasciato il regime carcerario di Alta sicurezza, è sotto processo a Castrovillari per resistenza e oltraggio alla polizia penitenziaria. Battisti – riporta l’Agi – avrebbe oltraggiato e resistito agli agenti della polizia penitenziaria che controllavano per ordine della magistratura di Sorveglianza una lettera scritta dall’ergastolano che poi avrebbe apostrofato duramente gli agenti dicendo «lei non sa chi sono io. Vedrà di cosa sono capace». Il processo inizia domani alle 9.30 davanti al Tribunale di Castrovillari. L’ex terrorista è difeso dall’avvocato Maurizio Nucci del Foro di Cosenza. Il trasferimento di Cesare Battisti ha suscitato numerose polemiche politiche.