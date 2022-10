Terremoti, Lucia: la Calabria è un’area particolarmente vulnerabile

l’analisi

CATANZARO “La Calabria è un’area geografica vulnerabile sotto il profilo della sismicità da un lato perché è possibile che qui si verifichino terremoti di intensità importante e dall’altro perché il nostro patrimonio edilizio, abitativo e infrastrutturale è interessato da vulnerabilità”. Così il direttore regionale dei Vigili del Fuoco della Calabria, Maurizio Lucia, parlando con i giornalisti a margine di un convegno sul rischio sismico alla Regione. Lucia ha anche fatto un punto della situazione sul sisma che l’altra notte ha colpito Catanzaro: “La sala operativa del Comando di Catanzaro – ha spiegato – ha avuto numerose chiamate ma non per necessità di interventi di soccorso ma soprattutto per la ricerca di conferme di ciò che era accaduto, notizie dell’entità del fenomeno, e qualcuno ha anche chiesto se c’era da attendersi qualche scossa di maggiore intensità. Ovviamente questo tipo di risposte non è scientificamente possibile. Attualmente non c’è un carico di lavoro operativo degno di essere menzionato. La curiosa circostanza – ha proseguito il direttore dei Vigili del fuoco – è che in un seminario programmato nella Settimana di protezione civile sia stato anticipato da questa scossa. I temi sono temi di forte attualità, perché la Calabria è un’area geografica vulnerabile sotto il profilo della sismicità da un lato perché è possibile che qui si verifichino terremoti di intensità importante e dall’altro perché il nostro patrimonio edilizio, abitativo e infrastrutturale è interessato da vulnerabilità e pertanto è necessario essere consapevoli di questo e programmare interventi tesi a migliorare la capacità del sistema di rispondere meglio agli eventi sismici. Il sisma – ha concluso Lucia – è un evento naturale, le conseguenze del sisma sono legate a ciò che l’uomo fa, all’antropizzazione, a come costruisce, a come gestisce, a come vive”.