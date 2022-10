Rischi idrogeologici a Corigliano Rossano, Novello: «Metteremo mano ad alvei e argini dei corsi d’acqua» – VIDEO

emergenze ambientali

CORIGLIANO ROSSANO La foto d’apertura rende plasticamente l’idea dello stato di alcuni corsi d’acqua a Corigliano Rossano. Si tratta della foce del torrente Colognati, uno dei più importanti del territorio per portata e nell’economia del deflusso delle acque dalle montagne sovrastanti fino a valle.

E con l’inverno alle porte, la “stagione delle acque” e del maltempo, la memoria torna inesorabilmente all’alluvione del 2015, nonostante si sia verificata in estate. Da allora molti corsi d’acqua sono rimasti nelle medesime condizioni, ed anzi alcuni, proprio come il Colognati – o il Fellino, per citare il torrente che insieme al Citrea ha causato più danni – hanno peggiorato lo stato del loro alveo.

E proprio perché la manutenzione di questi corsi d’acqua è di competenza della Regione (e dei consorzi di bonifica), dopo una ricognizione effettuata dalla protezione civile comunale, l’amministrazione di Corigliano Rossano ha stipulato una convenzione con Calabria Verde per la mitigazione dei rischi idrogeologici lungo i corsi d’acqua del territorio. Lo schema del protocollo d’intesa prevede interventi che riguardano alcuni dei torrenti nei quali la vegetazione ostacola il naturale deflusso delle acque. Si tratta dei torrenti Grammisato, Colognati, Fellino, Pantano, Vallone S. Antonio, Gennarito, Coriglianeto, San Mauro, Occhio di Lupo, Vrangella.

Secondo il protocollo d’intesa saranno a carico del Comune le autorizzazioni per l’espletamento dei lavori, il ritiro e lo smaltimento dello sfalcio di vegetazione che verrà asportata dai corsi d’acqua, le spese di carburante ed il ricovero momentaneo dei mezzi di Calabria Verde.

Novello: «Sarà un’azione straordinaria»

«Abbiamo sottoscritto la convenzione che riguarda un progetto di pulizia e messa in sicurezza dei corsi d’acqua – spiega al Corriere della Calabria l’assessore all’urbanistica, Tatiana Novello quindi la verifica e la sistemazione eventualmente di alvei e argini di tutta una serie di corsi d’acqua nel territorio di Corigliano Rossano che presentavano delle criticità e che nel tempo sono stati segnalati dall’ente. Si tratta, quindi, di un’opera di manutenzione straordinaria segnatati sia a Calabria Verde che al Consorzio di bonifica».

L’assessore Novello riferisce di qualche giorno di ritardo sulla tabella di marcia «perché abbiamo voluto presentare delle note di chiarimento, poi richiamate nella convenzione. Il comune è responsabile della piccola manutenzione, non è competente su quella straordinaria».

Tatiana Novello

Si punterà, quindi, a ripulire «gli alvei che in alcuni tratti sono infestati dalla vegetazione anche perché sono presenti delle condotte consortili che comportano, a causa della fuoriuscita d’acqua il proliferare della vegetazione. I lavori prevedono anche l’estirpazione e lo smaltimento di tronchi, la risagomatura degli alvei per consentire alle acque di scorrere senza incontrare ostacoli e se necessario il rifacimento degli argini».

Il comune di Corigliano Rossano sta seguendo anche altri progetti più importanti «ed entro la fine dell’anno affideremo i lavori per l’intero torrente Acqua del fico. Abbiamo registrato qualche ritardo dovuti al piano di utilizzo e di smaltimento dei molti metri cubi di materiali inerti. Sono inoltre previsti lavori nei torrenti Fosso Cannata e Visciglietti. Altri interventi sono previsti nel Grammisato, dove stanno iniziando i lavori dopo un piano di utilizzo di circa 2000 metri cubi di materiale di risulta, il completamento degli argini del Gennarito, il miglioramento idraulico di un altro tratto di Fosso Cannata, il rifacimento di tratti di argini dell’Infernello e del Fellino. Stiamo portando a compimento – conclude Tatiana Novello – tutti quegli interventi che erano stati finanziati e hanno necessità di vedere avviati i lavori per una maggiore sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico». (l.latella@corrierecal.it)