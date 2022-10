Il Basketball Lamezia torna da Benevento sconfitto

SERIE C GOLD

Torna da Benevento con una larga sconfitta il Basketball Lamezia, che perde lo scontro nel pitturato e paga le basse percentuali al tiro di quasi tutta la squadra, con solo Biasich e Kobets ad andare in doppia cifra.

Benevento parte da subito bene nelle due metà campo ma non altrettanto per quanto riguarda i tiri liberi, Lamezia risponde con Kobets subito caldo da dietro l’arco (9-13 con 3 triple dell’ucraino). Seconda metà di quarto in cui sono le fenici a salire di intensità in difesa, ma perdendo qualche pallone di troppo per eccesso di frenesia, il che costringe coach Di Martino a fermare il gioco per riordinare le idee. Al rientro sono invece i padroni di casa a trovare il parziale con difesa a tutto campo (17-15), e quindi secondo time out per il coach dei gialloblu. Anche in avvio di secondo quarto la formazione lametina non ritrova le giuste geometrie in attacco, e la formazione di coach Parrillo allunga (21-15). Fenici che riprovano a ricucire con Vita Sadi sottocanestro dopo i minuti in panchina avendo collezionato due falli in avvio, rimanendo però poco concreti in fase offensiva. Così la squadra di coach Parrillo rimane in vantaggio (27-19) mentre su entrambi i lati aumentano le palle perse. A due minuti dall’intervallo time out per permettere alle due squadre di adeguare gli schemi, con Lucarelli e Alunderis a dettare legge sotto i due canestri (30-22). Il ritorno a referto di Kobets con due liberi rompe il digiuno dell’ucraino lungo un quarto, ma all’intervallo lungo si va sul 32-25. Benevento rientra in campo mantenendo maggiore incisività sotto canestro, con Vita Sadi a lasciare il campo per Molinario dopo il quarto fallo trovato nei gialloblu a 5 minuti dall’ultimo riposo. Kobets e Biasich cercano di tenere le fenici in partita (38-34), ma la fiamma si spegne sulla tripla di Lucarelli con tecnico per la panchina ospite (46-34). Terzo quarto che si chiude sul +10 per i padroni di casa (50-40). Due liberi sbagliati e tre palle perse del Lamezia (56-40) segnano il nuovo allungo per il Benevento con coach Di Martino ad alzare i toni in panchina per risvegliare l’orgoglio delle fenici, ma il gap non diminuisce con il +20 (66-46) a 4 minuti dalla fine. Alla fine il tabellone recita così 72-49 per i padroni di casa che si rifanno subito della sconfitta di 2 punti della gara di esordio contro Mondagrone, ovvero l’avversaria di domenica prossima per la compagine lametina (palla a due alle 18 al Palasparti).

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO – GOLEMSOFTWARE BASKETBALL 72-49

(19-15, 32-25, 50-40)

MIWA ENERGIA CESTISTICA BENEVENTO: Alunderis 18, Garcia 15, Mbaye 9,

Rianna 6, Lucarelli 13, Murolo 4, Lazzari 2, Mutombo 5.

Coach: Parrillo.

GOLEMSOFTWARE BASKETBALL LAMEZIA: Biasich 18, Molinario 2, Monier 5,

Datouwei 2, Vita Sadi 6, Kobets 11, Tagliano 5, Labovic.

Coach: Di Martino.