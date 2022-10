Il contributo

Tra gli Alfieri del lavoro premiati quest’anno al Quirinale dal presidente Sergio Mattarella c’erano due calabresi, Alice Rizzo di Cosenza e Vittoria Altomonte di Melito Porto Salvo, Quest’ultima dopo essersi diplomata al liceo scientifico “Euclide” di Bova Marina, s’è iscritta alla facoltà di Astronomia dell’Università di Padova. La studentessa ha confessato che s’è innamorata della materia dopo aver letto un libro di Margherita Hack.

Vittoria ha poi dichiarato: «Voglio fare cosmologia, voglio diventare cosmologa». È stata in più occasioni finalista di prestigiosi premi di Astronomia, anche grazie alla guida del Planetario Pythagoras. Da liceale ha già potuto vedere da vicino il Cern di Ginevra e la sede della Nasa, in Florida.

Il suo successo si lega a quello consolidato di Margherita Hack che, fra l’altro, una volta disse: «La colpa di Eva è stata quella di voler conoscere, sperimentare, indagare con le proprie forze le leggi che regolano l’universo, la terra, il proprio corpo, di rifiutare l’insegnamento calato dall’alto, in una parola Eva rappresenta la curiosità della scienza contro la passiva accettazione della fede».

O, come disse Dante, «e quindi uscimmo a riveder le stelle» (Inferno XXXIV, 139).