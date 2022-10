Berlusconi: «Casellati alla giustizia, la Meloni ha detto sì»

le trattative per il governo

ROMA «Casellati alla Giustizia, Meloni ha detto sì». Così Silvio Berlusconi che rivela anche la lista dei suoi ministri: «Tajani agli Esteri e vicepremier, Bernini alla PA, Saccani all’Università, Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente». Giallo su presunte parole del presidente FI riguardo alla Russia («Ho riallacciato con Putin. Mi ha regalato vodka»), mentre FI smentisce («episodio vecchio»). Intanto Licia Ronzulli viene eletta capogruppo di Forza Italia in Senato e il Cav, – arrivato di proposito a palazzo Madama – si complimenta con lei («È brava in tutto quello che ha fatto e lo sarà anche in questo ruolo»). Un pomeriggio sull’ottovolante per il centrodestra, con Berlusconi che riscrive la lista dei ministri a modo suo, creando qualche imbarazzo alla coalizione.

«Tajani andrà agli Esteri e sarà anche vice presidente del Consiglio dei ministri, poi Casellati alla Giustizia, Saccani all’Università, Bernini alla Pubblica amministrazione e Gilberto Pichetto Fratin all’Ambiente e alla Transizione ecologica». Così il Cav alle agenzie. Non prima di approfondire la questione: «Nordio lo incontro oggi, perché mi piace di incontrarlo e di parlarci, noi abbiamo detto alla Giustizia c’è l’ex presidente del Senato Elisabetta Casellati. Su questo c’è l’accordo. Meloni ha suggerito soltanto: c’è Nordio che è bravissimo, vedilo, perché magari ti convinci che è la scelta giusta, ma io sono già convinto della scelta della Casellati, conosco le cose che ci sono da fare come riforma della giustizia».

A stretto giro arriva la risposta di Nordio: «Ci sono sei libri sulla giustizia che ho scritto, e lì si può vedere come la penso sulle intercettazioni telefoniche, sulla legge Severino e sul resto. Ma faccio presente che questi libri sono stati scritti prima che io mi candidassi, quindi le mie idee sono note ed erano note a tutti».