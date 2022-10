Cosenza, ecco la soluzione allo sgombero delle abitazioni di Corso Umberto

la riunione

COSENZA Un passo in avanti nella garanzia di un futuro abitativo ad alcune famiglie di Cosenza. Si tratta dei dieci nuclei familiari residenti nell’edificio di Corso Umberto destinato allo sgombero come da delibera del Comune di Cosenza. Oggi pomeriggio, prima dell’inizio del Consiglio Comunale, il sindaco Franz Caruso ha ricevuto una delegazione accompagnata dai membri del comitato Prendocasa per trovare una soluzione all’emergenza. «Rischiamo di finire tutti su strada, non siamo in grado di pagare un fitto. Aiutateci a trovare una soluzione o altrimenti rimaniamo dove siamo. Pensiamo a domani, non possiamo pensare solo ad oggi», dice una delle abitanti delle case di Corso Umberto. «I nostri concittadini la casa non riescono mai ad ottenerla, vogliamo risolvere definitivamente il problema e che il Comune chiuda questo rapporto di fitto con i privati», dice Ferdinando Gentile del Comitato Prendocasa.

Il sindaco Franz Caruso suggerisce la soluzione: «Nel 2023 saranno pronti gli appartamenti nel centro storico di Cosenza per cui la nostra prospettiva è di trasferire lì chi ha bisogno di una casa. Proroghiamo per dieci mesi la vostra permanenza a Corso Umberto e quando saranno pronti gli appartamenti saranno agibili e abitabili. In corso d’opera possiamo pensare anche all’assegnazione». Evitiamo l’azione esecutiva e vi trasferite per altri dieci mesi in un altro edificio. E dopo nelle nuove abitazioni nel centro storico». Con un canone sociale che i nuovi inquilini dovranno pagare. A illustrare i dettagli dei progetti legati alla (ri)nascita del centro storico di Cosenza è il consigliere delegato Francesco Alimena che ricorda come le famiglie attualmente residenti a Corso Umberto «torneranno nel Centro Storico, luogo che erano state costrette a lasciare». Concretamente, sarà necessaria una modifica alla delibera che era stata firmata. Sarà necessaria una integrazione al documento, che ad oggi offre l’opportunità agli attuali inquilini degli appartamenti di Corso Umberto di restare in casa vista la situazione di emergenza. Nel corso dell’incontro è stata annunciata l’apertura di un tavolo permanente sulla crisi abitativa. (f. b.)