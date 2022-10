Figlio di un poliziotto aggredito all’uscita da scuola a Vibo: denunciati tre giovani

il pestaggio

VIBO VALENTIA Aggressione all’uscita di una scuola in piazza Municipio a Vibo Valentia. Il fatto, di cui si è appreso oggi, è avvenuto nel pomeriggio di ieri, intorno alle 14, quando un gruppo formato da almeno tre giovani avrebbe inseguito e preso a bastonate il figlio di un poliziotto, un ragazzo di 18 anni. Tre persone sono state identificate dalla Polizia identificate e denunciate in stato di libertà. Quanto avvenuto non è un fatto isolato. In passato, anche recentemente, sono avvenuti episodi del genere.