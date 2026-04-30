Casolare della cocaina a Cetraro, due indagati lasciano il carcere e vanno ai domiciliari

La misura

PAOLA Uno dei cinque arrestati nell’operazione antidroga scattata dopo il ritrovamento di un casolare utilizzato per il taglio e il confezionamento di sostanze stupefacenti lascia il carcere e va ai domiciliari. Il Gip del Tribunale di Paola, Maria Grazia Elia, ha disposto la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Anthony Scrivo e Rosario Commodaro, assistiti dagli avvocati Giuseppe Gervasi e Alesandro Bavaro, con quella degli arresti domiciliari.

Il blitz della GdF

La decisione arriva nell’ambito del procedimento nato dal blitz dei finanzieri della Tenenza di Cetraro e della Compagnia di Paola, che avevano individuato un immobile ritenuto utilizzato per il taglio e il confezionamento della droga. All’interno del casolare erano stati sequestrati cinque panetti di cocaina per circa 5,5 chili, 750 grammi di marijuana, strumenti per il taglio e il confezionamento e oltre 100mila euro in contanti, suddivisi in più “mazzette” sottovuoto. Accanto all’immobile era stata trovata anche un’auto con doppiofondo per il trasporto dello stupefacente. Secondo le stime investigative, il valore della cocaina avrebbe superato il milione di euro.

La misura

La difesa di Scrivo – rappresentata dall’avvocato Giuseppe Gervasi – aveva chiesto la sostituzione della misura cautelare in atto con quella dei domiciliari, anche con applicazione del braccialetto elettronico. Il pubblico ministero aveva espresso parere contrario. A Scrivo è stato imposto il divieto di allontanarsi dal domicilio e il divieto di comunicare con persone diverse da quelle con cui convive o che lo assistono, salvo autorizzazione dell’autorità giudiziaria. La polizia penitenziaria è stata delegata all’esecuzione del provvedimento, mentre i controlli saranno affidati ai carabinieri competenti per territorio. (Gi.Cu.)

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