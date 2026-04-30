Sostenibilità economica e qualità della gestione, l’Umg si conferma ai vertici nazionali

Catanzaro virtuosa

CATANZARO L’Università Magna Graecia di Catanzaro si conferma tra gli atenei più virtuosi a livello nazionale in termini di sostenibilità economica e qualità della gestione. Una recente analisi pubblicata dal quotidiano Il Sole 24 Ore sull’andamento del sistema universitario italiano evidenzia infatti come, a fronte di un incremento generalizzato dei costi del personale superiore alla crescita del Fondo di Finanziamento Ordinario (FFO), l’UMG rientri in un ristretto gruppo di università (Catanzaro, Ferrara, Perugia e Roma Tor Vergata) che hanno saputo mantenere un equilibrio solido tra sviluppo e sostenibilità.

In particolare, l’Università Magna Graecia si distingue per aver coniugato l’aumento del numero degli studenti con una crescita del costo del personale inferiore rispetto a quella del finanziamento pubblico, dimostrando una capacità di programmazione attenta e lungimirante.

La soddisfazione del rettore

«Questo risultato – dichiara il rettore Giovanni Cuda (nella foto) – è il frutto di una linea di gestione improntata alla responsabilità, alla sostenibilità e alla valorizzazione delle risorse umane. Abbiamo investito nel rafforzamento dell’offerta formativa e della ricerca mantenendo al contempo un equilibrio economico-finanziario solido, in un contesto nazionale non privo di criticità».

Il dato assume un rilievo ancora maggiore nel confronto con altri atenei del territorio regionale, dove emergono dinamiche meno favorevoli. L’Università Magna Graecia si configura così come un punto di riferimento per efficienza amministrativa, qualità della governance e capacità di visione strategica.

«In una fase complessa per il sistema universitario – prosegue il rettore Cuda – è fondamentale dimostrare che è possibile crescere senza compromettere la sostenibilità. I risultati raggiunti testimoniano il valore del lavoro svolto dalla nostra comunità accademica e rappresentano una base solida per affrontare le sfide future».

L’Ateneo di Catanzaro intende proseguire lungo questo percorso, consolidando i risultati ottenuti e rafforzando ulteriormente il proprio ruolo nel sistema universitario nazionale e nel contesto territoriale.