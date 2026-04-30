Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 17:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 3 minuti
Cambia colore:
 

l’analisi

Lavoro, Confartigianato Calabria: «Senza giovani a rischio il futuro delle imprese»

Oltre il 50% delle figure richieste è difficile da reperire. Cresce la domanda di under 30 ma cala la disponibilità

Pubblicato il: 30/04/2026 – 16:48
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Lavoro, Confartigianato Calabria: «Senza giovani a rischio il futuro delle imprese»

CATANZARO Il sistema produttivo calabrese è di fronte a una sfida strutturale che non può più essere rinviata: senza un ricambio generazionale adeguato, il futuro dell’artigianato e delle micro e piccole imprese è a rischio. È quanto emerge con chiarezza dal report dell’Osservatorio MPI di Confartigianato Imprese Calabria, che evidenzia una crescente difficoltà nel reperire personale, soprattutto giovane, in un contesto segnato dall’invecchiamento della popolazione e dalla riduzione della forza lavoro disponibile. I numeri parlano chiaro. In Calabria il comparto artigiano conta 51.383 addetti, pari al 17,7% dell’occupazione complessiva, e genera il 7,9% del valore aggiunto regionale. Eppure, a fronte di 13.220 ingressi programmati nel 2025, ben 6.840 risultano di difficile reperimento, pari al 51,7% del totale, un dato superiore di oltre 7 punti rispetto alla media generale. Il problema si aggrava quando si guarda ai giovani: su 3.510 figure under 30 ricercate, oltre la metà – il 56,1% – è difficile da trovare. Una dinamica che si inserisce in un quadro demografico critico: nei prossimi 25 anni è previsto un aumento del 17,2% degli over 65 e una riduzione del 32,5% degli under 35, con effetti diretti sulla disponibilità di manodopera. Negli ultimi dieci anni, inoltre, si è registrato un vero e proprio squilibrio generazionale: gli artigiani over 55 sono cresciuti del 44,4%, mentre gli under 35 sono diminuiti del 52%. In questo scenario, la domanda di giovani cresce ed è sempre più strategica. Nel 2025 gli ingressi di under 30 rappresentano il 26,6% del totale, in aumento rispetto al 2021, a differenza di quanto accade nel resto del mercato del lavoro, dove la quota giovanile è in calo. Le imprese cercano soprattutto figure tecniche e operative: muratori, elettricisti, meccanici, autotrasportatori, idraulici, acconciatori ed estetisti. Profili essenziali per il funzionamento del sistema produttivo, ma sempre più difficili da reperire. “Questi dati – afferma il presidente di Confartigianato Calabria, Salvatore Ascioti – descrivono una situazione che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a un problema strutturale che riguarda il futuro delle nostre imprese”. “Il ricambio generazionale – prosegue – non è una questione teorica, ma una necessità concreta. Senza giovani rischiamo di perdere competenze, continuità e capacità produttiva. E questo significa mettere in discussione la tenuta del sistema”. Ascioti sottolinea anche un paradosso: “Le imprese sono pronte ad assumere, investono in formazione e spesso trattengono il personale anche in fasi di calo produttivo pur di non perderlo. Ma non trovano le risorse umane necessarie. Questo è un segnale chiarissimo che deve interrogare la politica”.  Da qui la richiesta: “Servono politiche attive del lavoro più efficaci, un rafforzamento della formazione professionale e un collegamento reale tra scuola e impresa”.   E conclude: “Attrarre e integrare giovani nelle imprese non è solo una risposta alla carenza di manodopera. È una scelta strategica per garantire innovazione, competitività e futuro. Senza un intervento deciso, il rischio è quello di compromettere definitivamente il tessuto produttivo della Calabria”.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
ascioti
Confartigianato
giovani
Importanti
Imprese
Lavoro
Categorie collegate
Economia
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x