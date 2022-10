Sanità privata, ok al budget per il triennio 2022-24: ecco i decreti e i numeri azienda per azienda

i provvedimenti

CATANZARO Con tre decreti pubblicati sul sito istituzionale della Regione, il commissario ad acta della sanità calabrese, Roberto Occhiuto, e il sub commissario, Ernesto Esposito, hanno definito il budget per il triennio 2022-24 per il privato accreditato, stabilendo il livello massimo di finanziamento alle Asp per l’acquisto di varie prestazioni sanitarie, con oneri a carico del Servizio sanitario regionale. In particolare, con il decreto numero 132 la struttura commissariale ha fissato in 200 milioni il tetto per l’acquisto di prestazioni di assistenza territoriale sanitaria e socio sanitaria da privato accreditato riabilitativa territoriale residenziale sanitaria e socio-sanitaria. Il decreto numero 133, invece, ha stabilito in 184 milioni il livello massimo di finanziamento per il triennio per l’acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera da privato accreditato. Infine, con il decreto numero 134 la struttura commissariale ha definito il tetto massimo per l’acquisto di prestazioni di assistenza ambulatoriale in 66 milioni, di prestazioni Apa e Pac in 13 milioni e di prestazioni di specialistica ambulatoriale in 11,3 milioni. In basso si possono scaricare e consultare i tre decreti che inoltre indicano anche il budget assegnato a ciascuna azienda sanitaria provinciale. (redazione@corrierecal.it)