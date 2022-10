Violenza davanti a scuola, studente picchiato a Castrolibero

il caso

COSENZA Episodio di violenza all’istituto scolastico ‘Valentini-Majorana’ di Castrolibero, balzato alle cronache per gli episodi di violenza avvenute ai danni di alcune studentesse. In quell’occasione, vennero denunciate presunte molestie da parte di un docente su alcune studentesse.

Ieri mattina, invece, al termine della ricreazione uno studente del liceo con indirizzo sportivo avrebbe aggredito con calci e pugni un coetaneo che frequenta il liceo scientifico. La vittima ha riportato una lesione sul sopracciglio e varie contusioni. L’accaduto è stato denunciato dai genitori ai carabinieri. Oggi pomeriggio, la dirigente scolastica Maria Gabriella Greco ha indetto una riunione con genitori, coordinatori delle due classi e i ragazzi coinvolti per fare luce su quanto avvenuto. (f. b.)