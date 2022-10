Comune di Crotone, polemica su una lettera dei dirigenti al personale

il caso

CROTONE La Rappresentanza sindacale unitaria e il capogruppo del Partito democratico Andrea Devona contestano la lettera, con la quale, i dirigenti del Comune di Crotone hanno posto il problema delle «norme di codice comportamentale corretto» del personale dipendente dell’ente.

La lettera

Nella lettera, rivolta a tutti i dipendenti, i dirigenti del Comune evidenziano «che sovente» arrivano segnalazioni «sulla sosta prolungata» di alcuni di loro «nei corridoi, nella parte antistante le scale e, ancor peggio, all’infuori del palazzo comunale, nell’area di pertinenza dell’ingresso principale». Una situazione che «risulta lesiva dell’immagine dell’ente, che deve essere istituzionalmente salvaguardata in tutte le forme, oltre a dare l’immagine di una scarsa produttività dei dipendenti tutti».

La replica della Rsu

Oggi, quindi, è arrivata la replica dura della Rsu: un documento che è stato affisso in più punti del palazzo comunale. «Egregi dirigente – scrive la Rsu – si coglie l’occasione, vista la nota sul richiamo comportamentale, per suggerire che lo stesso si sarebbe potuto risolvere in modo diverso… Noi tutti quotidianamente svolgiamo con diligenza il lavoro affidatoci, andando anche oltre quelle che sono nella maggior parte, le nostre competenze per risolvere le continue problematiche dei cittadini, a cui noi ci onoriamo di essere al servizio… e sicuramente non saremo certo noi a ledere l’immagine esterna del Comune». In sostanza la Rsu non accetta «il richiamo» e anzi contesta ai dirigenti di fare due pesi e due misure: quando si tratta di valutare il comportamento dei dipendenti si valuta con la massima severità, mentre non si tiene conto delle proprie deficienze. A questo proposito la Rsu, scrive: «Vedi valutazioni 2021, da noi sollecitata circa nove mesi fa, vedi disorganizzazione degli uffici, vedi diversità di orario entrate nei vari settori, vedi le norme sulla sicurezza non rispettate, vedi istituti pagati con notevole ritardo». Il guanto della sfida è stato lanciato, anche se la Rsu conclude «porgendo i saluti» e dichiarandosi disponibile «ad una fattiva collaborazione».

Devona: «Siamo di fronte a chi cerca di trovare capri espiatori»

«Rimango perplesso», scrive il capogruppo del Pd, in quanto «qualche giorno addietro, si è letto, di un’amministrazione comunale che evidenziava una perfetta organizzazione del Comune, proiettata a un futuro roseo e brillante», mentre «oggi, dalla nota – denuncia – dei dirigenti, alcuni, anche dipendenti comunali indicati dal sindaco attuale per tale incarico, fanno passare il personale comunale per quello che non è». Devona non condivide il fatto che «i dirigenti parlano di cattiva immagine, di eventuali illeciti, di scarsa produttività, per poi concludere con prossime denunce!!!». Non ci sarebbe, quindi, coerenza tra il pensiero dell’amministrazione comunale e quello dei dirigenti, ecco perché Devona consiglia le due parti a «mettersi d’accordo». «Ho l’impressione – scrive Devona – che pur nello stesso Comune, la mano sinistra non sa quel che fa la destra». A proposito della lettera di richiamo sottoscritta dai dirigenti, secondo Devona, «siamo, ancora una volta, di fronte a chi cerca di trovare capri espiatori, per nascondere l’incapacità nel governare la cosa pubblica».