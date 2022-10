Rogo a Catanzaro, la Procura indaga per omicidio colposo e disastro colposo

l’inchiesta

CATANZARO La Procura di Catanzaro ha aperto un fascicolo, a carico di ignoti, per omicidio colposo e distastro colposo in seguito al rogo che – nel quartiere Pistoia di Catanzaro – ha causato la morte di tre persone e il ferimento di altre quattro, tutti membri della famiglia Corasoniti. La delega di indagine è stata affidata ai carabinieri; sul caso sono al lavoro i vigili del fuoco e il medico legale, chiamati a sbrogliare una matassa che si presenta, dopo i primi sopralluoghi, ingarbugliata.

L’incendio non è stato provocato da una fuga di gas

L’unica certezza, in un quadro investigativo ancora complicato, è che non sarebbe stata una fuga di gas a provocare l’incendio che questa notte, in un’abitazione a sud di Catanzaro, ha causato la morte di tre persone. Il dato quanto emerge da una prima verifica effettuata dai Vigili del Fuoco e da tecnici dell’Italgas nell’appartamento. Un’ipotesi che troverebbe un riscontro anche nel fatto che i vicini di casa delle vittime hanno riferito di non avere udito esplosioni. L’appartamento, intanto, è stato sottoposto a sequestro per consentire nuovi sopralluoghi. Sarà, infatti, effettuato un intervento più approfondito, con campionamento e utilizzando strumentazione adatta, per tentare di acquisire elementi sull’origine del rogo. Il primo sopralluogo è stato effettuato dai Vigili del fuoco, presenti i carabinieri, nel palazzo Aterp in cui si è consumata la tragedia.

«Incendio generalizzato, nell’appartamento tutto ha preso fuoco»

«All’interno dell’appartamento – ha spiegato uno degli operatori dei Vigili del fuoco, si è sviluppato un incendio generalizzato, questo perché tutte le sostanze combustibili presenti all’interno hanno preso fuoco. Se fosse stato un incendio di propagazione saremmo riusciti a fare un’analisi più rapida ma essendo generalizzato necessita di ulteriori accertamenti che saranno svolti dal Nucleo investigativo antincendio (Nia). Essendo stato bruciato tutto nell’abitazione, allo stato non si può capire l’origine del rogo». Da quanto è emerso dal sopralluogo il sesto piano, quello immediatamente sopra l’appartamento interessato, è stato evacuato, mentre per quello sottostante sono state individuate delle infiltrazioni di acqua ma non ci sono problemi strutturali. (ale. tru.)