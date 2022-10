Sparatoria con tre feriti, panico nella periferia Sud di Catanzaro

cronaca

CATANZARO Panico nella periferia sud di Catanzaro per una sparatoria in viale Isonzo, in una località che si trova a un centinaio di metri dal luogo in cui si è verificato il rogo in cui hanno perso la vita tre persone nella notte tra venerdì e sabato. I fatti si sono verificati nei pressi di un distributore di benzina, nel pomeriggio, mentre il traffico scorreva – fino a quel momento – tranquillo. Tant’è che più di un automobilista ha avvertito gli spari, che sarebbero stati una decina, e notato il trambusto. Tre sarebbero le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, gli agenti della polizia che stanno effettuando i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto e sono al lavoro per mantenere l’ordine pubblico dopo le scene di rabbia che si sono verificate sul luogo della sparatoria.