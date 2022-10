Incendio mortale a Catanzaro, mercoledì l’autopsia sul corpo dei tre fratelli Corasoniti. Il Comune pagherà i funerali

la tragedia

CATANZARO Sarà effettuata mercoledì l’autopsia sul corpo dei tre fratelli Corasoniti morti nell’incendio della loro abitazione nel quartiere Pistoia di Catanzaro nella notte tra venerdì e sabato. È quanto si apprende da fonti investigative. In particolare, l’autopsia sarà effettuata sul corpo di Saverio, 22 anni, affetto da autismo, Aldo (15) e Mattia (12 anni) Corasoniti: l’incarico è stato affidato al medico legale Giulio De Mizio dalla Procura di Catanzaro, che già nella giornata di sabato ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo e disastro colposo.

In vista nuovi sopralluoghi

Nei prossimi giorni, probabilmente già da domani, inoltre saranno effettuati nuove verifiche e nuovi sopralluoghi nell’abitazione colpita dal rogo mortale finalizzati a chiarire la matrice del devastante incendio: si tratta di approfondimenti ritenuti necessari visto che i primi accertamenti non hanno consentito di accertare l’origine del devastante incendio, perché il fuoco ha praticamente distrutto l’intero appartamento abitato dai Corasoniti. Esclusa da subito l’ipotesi della fuga di gas, l’ipotesi più accreditata – sempre secondo fonti investigative – è quella dell’incidente, ma sarà necessario attendere l’espletamento di tutte le verifiche per avere un quadro più chiaro sull’origine del rogo mortale.

Oggi riunione del Comitato ordine e sicurezza

Intanto, restano gravi ma stabili le condizioni degli altri familiari rimasti feriti nell’incendio: si tratta del padre delle vittime, Vitaliano Corasoniti, di 42 anni, di un fratellino, Antonello (14), rimasti intossicati, ricoverati nel reparto Rianimazione dell’ospedale di Catanzaro, e inoltre della madre delle vittime, Rita Mazzei (41), ricoverata nel Centro grandi ustionati di Bari, e di una sorellina delle vittime, Zaira Mara (10), ricoverata nel reparto Rianimazione pediatrica dell’ospedale Santobono di Napoli. Il tragico episodio che nei giorni scorsi ha funestato la città di Catanzaro, infine, è stato oggi pomeriggio al centro della riunione, in Prefettura, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, riunione alla quale hanno partecipato, tra gli altri, oltre ai vertici delle forze dell’ordine, anche il sindaco Nicola Fiorita e il presidente della Provincia Amedeo Mormile. Il Cosp – si legge in una nota diffusa dalla Prefettura – «ha analizzato approfonditamente alcuni aspetti relativi alla riqualificazione» del quartiere Pistoia, «concordando una successiva riunione interistituzionale di dettaglio che si terrà il 2 novembre, nel corso della quale, con il contributo partecipativo degli enti demandati alla gestione del territorio, sarà calibrata una road map degli interventi necessari per arginare le ipotesi di degrado abitativo, sociale e culturale dell’intero quartiere». Infine, il sindaco Nicola Fiorita ha reso noto che il Comune di Catanzaro si farà carico delle spese necessarie per i funerali dei tre fratelli uccisi nella notte tra venerdì e sabato scorso dal rogo. (redazione@corrierecal.it)