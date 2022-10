Lutto cittadino a Crotone per i funerali del colonnello Mambor

Il dramma

CROTONE Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali, programmati per dopodomani, mercoledì, del colonnello dei carabinieri Gabriele Mambor, comandante provinciale dell’Arma, deceduto sabato scorso nel corso di un’immersione in mare. Mambor, 49 anni, appassionato di pesca subacquea, si era immerso nelle acque antistanti Crotone ed è deceduto, presumibilmente, a causa di un malore. Il corpo senza vita dell’ufficiale è stato trovato sulla spiaggia nel tardo pomeriggio di sabato. Il colonnello Mambor, a Crotone dal 2020, era sposato e padre di tre figli. Domani, martedì 25 ottobre, e mercoledì mattina, sarà allestita la camera ardente nella chiesa di Santa Rita di Crotone, I funerali saranno celebrati nella stessa chiesa alle 15 di mercoledì.

Voce: «Città profondamente colpita»



«La scomparsa del colonnello Gabriele Mambor – ha affermato, in una nota, il sindaco Voce – ha profondamente colpito tutta la comunità cittadina». Il primo cittadino ha anche espresso la «vicinanza di tutta la comunità crotonese alla famiglia dell’ufficiale e all’Arma dei carabinieri in segno di omaggio ad uomo delle Istituzioni che è stato capace di distinguersi per l’alto senso del dovere ed il dialogo istituzionale, oltre che per la profonda sensibilità ed umanità e per la vicinanza nei confronti dei cittadini, com’è nella tradizione dell’Arma dei carabinieri».