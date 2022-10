De Masi e la trincea della legalità

l’altra politica

Nuovo appuntamento con L’altra politica, il settimanale di approfondimento in onda questa sera alle 21 sul canale 75 de L’Altro Corriere tv. Ospite di Danilo Monteleone e Ugo Floro, l’imprenditore Antonino De Masi, protagonista della seconda parte della trasmissione.

Al centro del confronto l’impegno nella trincea della legalità dei fatti di una personalità da sempre impegnata nella battaglia di liberazione della Calabria dal giogo criminale.

In questa direzione va anche l’iniziativa ultima che De Masi ha inteso far propria, “La tazzina della legalità”.

«Tutto nasce – spiega l’imprenditore- dal senso di indignazione che ha scatenato la scorsa estate l’attentato incendiario che ha colpito una delle realtà produttive più importanti della nostra regione. Partecipando da subito alla mobilitazione sociale che ne è scaturita, ho sentito forte il bisogno di dare un contributo di concretezza, proponendo l’istituzione di alcune borse di studio a favore dei giovani calabresi».

De Masi crede molto nel progetto, soprattutto nella capacità dello stesso di formare nuove coscienze che possano fare da argine agli assalti della criminalità. Così come crede molto nelle straordinarie potenzialità del porto di Gioia Tauro: «Una infrastruttura che attualmente dà lavoro a 2000 persone e che i calabresi tutti devono poter sentire come propria perché il porto è un patrimonio dell’intera Calabria, basti considerarne gli importanti margini di sviluppo che esso ha. Proteggere Gioia Tauro significa proteggere la nostra economia poiché la ricchezza che ne deriva, e che ne verrà dal futuro, avrà ripercussioni considerevoli su tutta la regione».