cronaca

L’ex procuratore di Vibo Valentia, Alfredo Laudonio, è morto ieri in Tunisia. Magistrato per 33 anni, pretore a Vibo e poi procuratore nella stessa città. Il 71enne, messo fuori ruolo dal Csm poi nel 2009, si era trasferito da tempo nella sua casa di Hammamet, in Tunisia, dove è deceduto.