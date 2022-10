Il Basketball Lamezia torna da Potenza con una sconfitta (81-69)

pallacanestro

POTENZA Prima uscita ufficiale per le divise da trasferta per il Basketball Lamezia, a Potenza senza Kobets ancora out per i problemi al ginocchio, e seconda sconfitta lontana dal Palasparti per le fenici gialloblu che vedono scappare i padroni di casa nella seconda metà di gara.

Avvio di gara con molti errori in fase offensiva su entrambi i lati del campo, e dopo circa 5 minuti il punteggio recita appena 11-5, con Ndour che parte bene sotto canestro ma poi è costretto a tornare in panchina dopo uno scontro di gioco. Biasich e compagni cercano subito di ricucire grazie anche all’ingresso in campo di Vita Sadi (16-15) chiudendo il primo quarto sotto di 2 punti (20-18).

Fenici che partono bene nei primi minuti del secondo quarto (22-26), con entrambe le squadre in bonus falli a metà parziale (27-32). Idrissou comincia a trovare il canestro con continuità e riporta avanti Potenza (36-34) a 110 secondi dall’intervallo lungo. Lamezia gestisce non bene l’ultimo possesso, andando al riposo lungo sotto di 2 lunghezze (41-39).

Al rientro in campo Potenza ritrova vantaggio e Ndour (54-46), Lamezia va a metà tempo in bonus falli e sulla tripla dell’ex Spasojevic che sigla il 59-48 coach Di Martino chiama time out. Potenza è però in controllo della gara con soli 3 falli di squadra commessi nel terzo quarto, a differenza di Lamezia, e all’ultimo riposo i padroni di casa sono avanti per 67-54.

Una tripla di Dell’Omo sigla il +20 (74-54) che costringe coach Di Martino ad un nuovo time out per cercare di riordinare le idee delle fenici, offuscate nelle due metà campo. Seye e Biasich cercano di suonare la sveglia (74-62), panchina di casa che ferma il gioco per ricordare come la gara non fosse ancora chiusa con 4 minuti da giocare.

Negli ultimi 90 secondi di gioco 10 punti di vantaggio per Potenza, con 1 fallo di squadra ancora da spendere per i padroni di casa e 2 per gli ospiti, ma Potenza gestisce bene il cronometro portando a casa la vittoria per 81-69.

Prossima gara, nuovamente in trasferta, in casa del Marigliano (vincente 75-68 a Mondragone) per un’altra partita per cercare di inserirsi nella lotta al vertice. Dopo quattro giornata le prime 6 posizioni vedono Salerno, Marigliano, Angri, Potenza, Rende e Lamezia racchiuse in 4 punti.

Il tabellino

UNIVERSITY BASKET POTENZA – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 81-69 (20-18, 41-39, 67-54)

UNIVERSITY BASKET POTENZA: Idrissou 17, Lorusso , Spasojevic 10, Terzi 2, Bonanni 5, Seskus 12, Liepins 12, Poluiatkov, Ndour 14, Dell’Omo 9.

Coach: Costagliola.

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Biasich 16, Molinario 6, Monier 7, Datouwei 10, Seye 9, Vita Sadi 12, Labovic 1, Tagliano 8.

Coach: Di Martino.