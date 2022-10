Magna Graecia, “honoris causa” a Giovanni Malagò e Luca Pancalli

la cerimonia

CATANZARO «L’Università Magna Graecia di Catanzaro conferirà, giovedì 10 novembre, la laurea honoris causa a Giovanni Malagò, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, e Luca Pancalli, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico». Lo rende noto l’Ateneo di Catanzaro che annuncia: «La cerimonia di conferimento della laurea “honoris causa” in Scienze e Tecniche dello Sport e della Attività Motorie Preventive ed Adattate ai Presidenti Malagò e Pancalli si svolgerà, alle ore 11.00, presso l’Auditorium del Campus dell’Università di Catanzaro, facendo seguito alle deliberazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, rispettivamente del maggio e giugno scorso, su proposta del dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo».

«Il nostro Ateneo – ha sottolineato il Rettore Giovambattista De Sarro – ha dato testimonianza di grande crescita nel settore delle Scienze Motorie e, nell’occasione di questi nuovi conferimenti ad honorem, si pone al centro del palcoscenico sportivo nazionale, riconoscendo ai Presidenti Malagò e Pancalli grandi meriti per aver saputo selezionare una squadra tecnica di supporto e di rappresentanza capace di permettere allo sport italiano di raggiungere risultati straordinari nell’anno olimpico, che hanno collocato l’Italia sportiva ai primissimi posti a livello mondiale. Le lauree honoris causa – ha concluso il Rettore Giovambattista De Sarro – vogliono essere il giusto riconoscimento a questa lungimiranza e visione strategica in ambito sportivo, che accomuna le linee di azione portate avanti dal nostro Ateneo per la formazione e la ricerca nel settore».

Il programma della cerimonia di conferimento prevede, dopo l’introduzione ed i saluti del Rettore Giovambattista De Sarro, la presentazione del Prof. Antonio Ammendolia, Ordinario di Medicina fisica e riabilitativa all’Università Magna Graecia, e la “laudatio” del Prof. Daniele Masala, Associato di Metodi e didattiche delle attività sportive presso l’Ateneo catanzarese».

«La “lectio magistralis” del Presidente del CONI Giovanni Malagò – è detto nella nota – sarà incentrata sullo sport italiano, modello di successo per lo sviluppo del Paese, mentre la “lectio” del Presidente del CIP Luca Pancalli sarà focalizzata sul percorso culturale e sociale del movimento paralimpico nella società italiana, divenuto, da eccellenza sportiva, strumento di welfare attivo. Al termine, il Rettore Giovambattista De Sarro, a nome della comunità accademica catanzarese, conferirà le lauree magistrali in Scienze e Tecniche dello Sport e della Attività Motorie Preventive ed Adattate a Giovanni Malagò e Luca Pancalli».

«Il conferimento delle lauree – riporta in conclusione la nota – è stato proposto dal professor Daniele Masala del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Ateneo, mentre ha contribuito fattivamente all’iniziativa anche il calabrese Mico Delianova Licastro, Presidente della Delegazione Coni/USA con sede a New York».