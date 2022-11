L’olio extravergine bio Igp ed i salumi «come fossero fatti in casa». L’azienda Conforti a “Coltiviamo capolavori”

l’approfondimento

LAMEZIA TERME L’olio extravergine Igp ed i salumi «come fossero fatti in casa» sono al centro dell’approfondimento sul mondo dell’agricoltura, “Coltiviamo capolavori” che andrà in onda questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv. Ospite di Saveria Sesto negli studi di Lamezia Terme, Giuliano Conforti, co-titolare dell’omonima azienda e tenuta che si trova nel comune di San Giorgio Albanese – sulle colline joniche – insieme al padre ed ai fratelli.

La tenuta Conforti si occupa prevalentemente della produzione di olio extravergine biologico e extravergine biologico Igp e della produzione si salumi che riscontrano grande successo nel “negozio virtuale” dell’azienda. Il successo di vendita è, quindi, favorito dall’e-commerce che Giuliano presenta come una «passeggiata tra le strade calabresi».

«Durante la fase pandemica – spiegherà – abbiamo iniziato ad assecondare le richieste dei clienti e così insieme ai nostri olii e i nostri salumi abbiamo iniziato a confezionare panieri con all’interno altri prodotti d’eccellenza come il riso di Sibari, il pane di Cerchiara, la stroncatura, la cipolla rossa di Tropea».

L’olio extravergine bio Igp da quello bio, spiegherà l’imprenditore agricolo, un avvocato che ha abbandonato la toga per indossare guanti e stivali nei campi, «si differenzia dalle varietà utilizzate. L’olio bio Igp segue un disciplinare e viene prodotto con la monocultivar “Dolce di Rossano”. L’extravergine bio è prodotto anche con altre varietà di olive. Entrambi si caratterizzano per esser extravergini per la bassa acidità».

L’azienda nasce, però, da una macelleria che nel tempo si specializza e inizia a produrre i salumi con l’ausilio delle macchine «ma secondo le ricette della tradizione».

L’appuntamento è per questa sera alle 21 sul canale 75.