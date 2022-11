Minaccia un minore con una pistola giocattolo, arrestato a Lattarico un 26enne di Cassano

l’intervento

LATTARICO Si sarebbe introdotto in casa di un 16enne per poi minacciarlo con una pistola giocattolo. Il motivo? La presunta relazione del minore con la sorella dell’aggressore. Per questi motivi è stato arrestato dai carabinieri di Lattarico un giovane di 26 ani originario di Cassano allo Jonio. Le accuse, per lui sono di minacce, violazione di domicilio, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato di strumenti in metallo riproducenti armi, o meglio pistole giocattolo. È stata la madre del 16enne ad avvertire i carabinieri dell’episodio. Il 26enne, all’arrivo dei militari, si sarebbe dato alla fuga, gettando dal finestrino della propria auto l’arma giocattolo. Il tentativo di sottrarsi ai controlli è durato lo spazio di qualche chilometro: è stato raggiunto e arrestato.