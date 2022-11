VI giornata mondiale dei poveri, la Diocesi di Lamezia Terme promuove il concorso “Gesù Cristo si è fatto povero per voi”

la celebrazione

LAMEIA TERME La Diocesi di Lamezia Terme in collaborazione con l’Ufficio Scuola e la Caritas, in occasione della VI Giornata Mondiale dei Poveri, promuove alla presenza di sua eccellenza mons. Serafino Parisi e del direttore nazionale Caritas Don Marco Pagniello, il concorso “Gesù Cristo si è fatto povero per voi” (cfr 2 Cor 8,9) dal messaggio di Papa Francesco, da tenere in considerazione per l’elaborazione dei lavori presentati al concorso. Il concorso vuole essere un segno concreto di sensibilizzazione e animazione della comunità civile, attraverso il coinvolgimento degli istituti superiori presenti nel territorio diocesano, sensibilizzando i giovani al Vangelo, al tema della povertà e stimolando la creatività. Gli elaborati sono stati presentati in diverse forme: foto, video, poesie, scritti, canzoni, disegni e sculture. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere saranno valutate da una giuria in base a criteri estetici di creatività, originalità e aderenza al tema. I primi tre classificati verranno premiati il giorno 11 novembre alle ore 11 presso la Sala Giovanni Paolo II (ex seminario vescovile).