Aggressioni per non pagare il conto al bar a Catanzaro, fermato il branco

L’indagine

CATANZARO Minacce ripetute e aggressioni a schiaffi e pugni sul volto. Era il metodo utilizzato da un gruppo di persone individuate ed arrestate dei carabinieri di Catanzaro per non pagare il conto ad un bar di Catanzaro Lido. In particolare il gruppo composto da quattro persone, tutte di etnia rom, sono state arrestate dai carabinieri della compagnia di Catanzaro in esecuzione di altrettante ordinanze di applicazione di misura cautelare personale degli arresti domiciliari e in carcere emessa dal Tribunale Ordinario di Catanzaro sezione gip/gup. Per tutti l’accusa è di estorsione.

Le indagini

A seguito di una attenta attività di indagine, i carabinieri venivano a conoscenza del fatto che i quattro soggetti, tutti di etnia rom, in concorso tra loro, aggravato dal metodo mafioso, minacciavano il proprietario di un esercizio commerciale sito in Catanzaro Lido, poiché quest’ultimo aveva chiesto loro di pagare le bevande poco prima consumate.

Nello specifico, i quattro, per non pagare le bevande consumate, minacciavano ripetutamente il proprietario del bar e i suoi dipendenti prendendoli anche a schiaffi e pugni sul volto, scagliandosi altresì addosso il plexiglass e il registratore di cassa, colpendo con dei pugni al petto il proprietario del bar e buttando a terra il frigorifero dei gelati, il tutto aggravato dal metodo mafioso poiché evocavano la loro appartenenza ad una famiglia dotata di una speciale caratura criminale nella comunità Rom di Catanzaro.

Le telecamere di videosorveglianza istallate presso il bar hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.

Tre degli arrestati al termine delle formalità di rito sono stati condotti nella casa circondariale di Catanzaro Siano e uno nella propria abitazione in regime degli arresti domiciliari. Il procedimento pende nella fase delle indagini preliminari.