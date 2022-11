Covid in Calabria, tornano a salire contagi (+879) e incidenza (18,6%)

il bilancio

CATANZARO Secondo i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dai Dipartimenti di Prevenzione delle Asp della Regione Calabria, sono 879 i nuovi contagi registrati (su 4.726 tamponi effettuati), +614 guariti e 1 morto (per un totale di 3.067 decessi). Il bollettino, inoltre, registra +264 attualmente positivi, ricoveri stabili (per un totale di 130) e, infine, +1 terapie intensive (per un totale di 7).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 1913 (17 in reparto, 5 in terapia intensiva, 1891 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 98117 (97731 guariti, 386 deceduti).

– Cosenza: CASI ATTIVI 3898 (69 in reparto, 0 in terapia intensiva, 3829 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 167856 (166517 guariti, 1339 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 284 (8 in reparto, 0 in terapia intensiva, 276 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 56696 (56428 guariti, 268 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 1722 (27 in reparto, 2 in terapia intensiva, 1693 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 194919 (194053 guariti, 866 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 399 (7 in reparto, 0 in terapia intensiva, 392 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 49956 (49767 guariti, 189 deceduti).