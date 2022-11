Regione, domani Giunta delle elezioni: parte l’iter per le surroghe dei neo parlamentari

la seduta

REGGIO CALABRIA E’ stata convocata per domani, venerdì 4 novembre, la Giunta delle elezioni del Consiglio regionale, presieduta da Giuseppe Neri (Fratelli d’Italia). Due i punti all’ordine del giorno della seduta: “l’esame delle condizioni di eleggibilità dei consiglieri regionali”, esame che finora non è stato fatto dall’inizio delle elezioni e che terrà conto di alcuni ricorsi già discussi anche in sede di giurisdizione civile, e, come secondo punto all’odg, “l’esame delle condizioni di incompatibilità sopravvenuta dei consiglieri e degli assessori regionali”. Questo secondo punto in particolare riguarda gli assessori e i consiglieri regionali eletti al Parlamento alle Politiche del 25 settembre: si tratta degli assessori regionali al Welfare Tilde Minasi (Lega) e al Turismo Fausto Orsomarso (che è anche consigliere regionale di FdI) e dei consiglieri regionali Simona Loizzo (Lega), Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), e Nicola Irto (Pd). La riunione della Giunta delle elezioni apre di fatto l’iter per la decadenza degli eletti e per le loro surroghe: in Consiglio regionale subentreranno Pietro Molinaro (per la Loizzo), Domenico Giannetta (per Arruzzolo), Sabrina Mannarino (per Orsomarso) e Giovanni Muraca (per Irto). (redazione@corrierecal.it)