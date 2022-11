Da Campora San Giovanni a Gizzeria cittadini senz’acqua (e senza notizie)

il caso

FALERNA Quasi una giornata intera senz’acqua e, anche, senza lo straccio di un’informazione da Sorical su quando l’erogazione idrica verrà ripristinata (e neppure un avviso per segnalare l’inizio del disservizio). È la situazione paradossale che si vive nel medio Tirreno catanzarese dalla serata di venerdì.

A Falerna, Gizzeria, Nocera Terinese e Campora San Giovanni i disagi sono sensibili da quando, secondo le informazioni raccolte, un fulmine avrebbe colpito una centralina Enel provocando lo stop. È bastato un accenno di maltempo autunnale per mettere in crisi un sistema non proprio efficientissimo. I cittadini dell’area sono privi di un servizio essenziale e anche delle informazioni minime per destreggiarsi tra i disagi, visto che nessuno ha inteso dare notizie precise sul ripristino del servizio. Si naviga a vista, insomma, in attesa che il guasto sia riparato. O – e qui siamo oltre il minimo sindacale – che qualcuno faccia presente quando lo sarà. (redazione@corrierecal.it)