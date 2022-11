Migranti, Irto contro il Governo: «Guerra ideologica alle Ong, ma in Calabria centinaia di arrivi»

La polemica

REGGIO CALABRIA «Sulla questione dei migranti la propaganda della destra sta costruendo una realtà parallela e prova ne è quanto sta avvenendo in questi giorni in Calabria. Da giorni, mentre tutto il governo è impegnato in una guerra ideologica contro le Ong e con Paesi di mezza Europa, in Calabria stanno arrivando autonomamente centinaia di migranti, gli ultimi sono sbarcati a Roccella Jonica». Così il senatore dem nonché segretario del Pd Calabria Nicola Irto. «Nel ringraziare Prefettura, Protezione civile Croce Rossa, Enti locali e i volontari per il loro impegno, va stigmatizzato il comportamento di un governo che si fa scudo della sofferenza umana per calcoli politici. Va, invece, attivato immediatamente un tavolo nazionale per affrontare l’emergenza e non lasciare sola la Calabria nella gestione dell’accoglienza di queste persone», conclude.