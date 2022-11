Continua il mal di trasferta per il Basketball Lamezia, Marigliano vince 87-67

la gara

Terza sconfitta in altrettante gare lontane dal Palasparti per il Babsketball Lamezia, che in casa del Marigliano va già sotto nei primi minuti e non riesce mai realmente a rientrare in gara, perdendo di 20 alla fine della gara.

Parte subito forte la squadra di casa (11-2), e coach Di Martino costretto a chiamare il primo time out dopo appena 3 minuti. Non cambia il leit motiv fino al primo riposo, con parziale chiuso sul 28-18 per Marigliano. A metà secondo quarto la compagine campana allunga (40-28), Lamezia prova una reazione ma ricuce fino al 47-36 (dopo essere andata sotto di 15 punti), quando è la panchina di casa a fermare il gioco. Al riposo lungo si va sul 52-41 per i padroni di casa, con fenici che in 20 minuti hanno tirato 2 liberi (1 solo realizzato da Vita Sadi) rispetto ai 13 dei padroni di casa (tutti a segno). Statistiche invece simili sugli altri dati, con 17 tiri da due segnati dai lametini rispetto ai 15 dei campani, 2 triple (Tagliano e Datuowei) rispetto alle 3 avversarie (De Riggi, Longobardi, Pekic). Rientro in campo e Marigliano trova subito il parziale per allungare (60-41), Biasich e compagni provano il contro parziale e riducono lo svantaggio (63-53). Quarto che va avanti a strappi tra le due contendenti, ma all’ultimo riposo Marigliano ha un solido vantaggio (67-53). Anche negli ultimi 10 minuti di gara il copione non cambia, con a più di metà quarto padroni di casa che allungano sul +20. Alla fine Marigliano rimane a punteggio battendo Lamezia per 87-67 con 20/23 dai tiri liberi (4 su 6 per i lametini), 23 tiri da 2 e 7 da 3 realizzati (24 da 2 e 5 da 3 per le fenici). Classifica che vede Marigliano e Salerno in testa a punteggio pieno a quota 10, dietro Angri e Potenza a 8, Caserta e Rende 6, Benevento e Lamezia 4, Sant’Antimo e Mondragone 2, Napoli 0 e Forio a -4 a fare un campionato a parte. Prossima gara già mercoledì, con al Palasparti in scena alle 20.30 la sfida contro l’altra compagine calabrese del girone, la Bim Bum Rende che ha battuto 67-63 Mondragone, mentre domenica nuova trasferta complicata in casa del Salerno.

PROMOBASKET MARIGLIANO – GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA 87-67(28-18, 52-41, 67-53)

PROMOBASKET MARIGLIANO: De Riggi 7, Pekic 23, Spera 12, Caresta 7,Raupus 20, Longobardi 18, Giuseppe C, Mastrisciano, Nocerino,Sciarrillo, Esposito P, Colaps.Coach: Gentile.

GOLEMSOFTWARE.COM BASKETBALL LAMEZIA: Biasich 14, Molinario , Monier 14,Datouwei 8, Seye 11, Vita Sadi 17, Labovic , Tagliano 3, Lopez,Privitera, Cerra.Coach: Di Martino.