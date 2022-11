Il contributo

Ledda è un cognome diffuso in Sardegna. Ma anche pesante. A partire da Gavino Ledda, autore di “Padre Padrone”, cui è stato assegnato il Premio Cesare Pavese-Poesia 2022 per il suo poema “AurumTellus”, pubblicato nell’ottobre del 1991 dall’editore Scheiwiller.

Anche in Calabria c’è stato un Ledda che ha lasciato il segno. Era di Nuoro ma è vissuto sempre a Catanzaro. Chi non ricorda Quirino Ledda che è stato amministratore regionale, dirigente della Lega delle Cooperative e uomo di spicco del Partito comunista italiano calabrese? Suo fratello Romano, è stato autorevole dirigente nazionale dello stesso partito.

Quirino Ledda (morto il 7 maggio 2015) fu artefice e prosecutore delle mitiche lotte bracciantili in Calabria. Da vice presidente del Consiglio regionale si batté per difendere le istituzioni tenendo alto il dialogo tra le forze sociali. Fu custode della cultura locale.