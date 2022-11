Cosenza, 52enne perde la vita in un incidente stradale

il dramma

COSENZA Un incidente stradale verificatosi questa mattina a Cosenza alle 5 30, in via degli Stadi, è costato la vita ad un 52enne di Castrolibero. L’auto sulla quale viaggiava è sbandata fermando la sua corsa contro un muro. L’impatto ha fatto sbalzare il corpo della vittima fuori dall’abitacolo, finendo nel letto del fiume dove poi è stato recuperato dai vigili del fuoco. L’intervento dei sanitari del 118 è stato immediato, così come il trasporto in ospedale dove qualche ora è sopraggiunto il decesso.