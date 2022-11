Cosenza, alla Camera di Commercio arriva il presidente del Coni Malagò

l’evento

COSENZA Giovedì 10 novembre, in Sala Petraglia, l’ente camerale accoglierà il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, che interverrà sul tema “Lo sport come volano di sviluppo e strumento di riqualificazione dei territori” con un focus sul ruolo dello sport quale veicolo non solo di promozione, ma anche di riqualificazione di un territorio nel contesto geografico, sociale e culturale, anche alla luce degli investimenti destinati al potenziamento delle relative infrastrutture, sia nell’ambito delle politiche dirette all’offerta dei servizi di istruzione che al supporto dell’inclusione sociale, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Come di consueto, parteciperanno alla seduta dieci rappresentanti del mondo delle

imprese e delle professioni, che si sono candidati ad intervenire tramite le rispettive

Associazioni di categoria per esporre il proprio punto di vista sul tema dell’incontro in una dichiarazione della durata massima di 3 minuti. Il Parlamento delle imprese è un luogo di incontro e di scambio di proposte e riflessioni costruttive, non di invettive polemiche e oltraggiose, per cui i candidati sono tenuti a rispettare lo spirito dell’iniziativa nel presentare i contenuti dei loro interventi, al termine dei quali è previsto un breve dibattito con l’ospite principale, cui sono affidate le conclusioni. Partecipano alla riunione anche i rappresentanti degli organi, il management e i dipendenti della Camera di Commercio.



Per seguire l’evento in presenza occorre registrarsi al modulo

https://forms.gle/H4TttUDZEf5qcLgB6 . Maggiori informazioni sul Parlamento delle

imprese sono disponibili sul sito della Camera all’indirizzo: www.cs.camcom.gov.it