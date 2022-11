In Calabria il cabaret lirico burlesco di Dettori

l’evento

Rapsodie Agresti/Calabriae Operamusica festival promosso e realizzato da Aps Traiectoriae con la Direzione Artistica di Domenico Gatto e Renato Bonajuto è l’unico Festival di Musica Lirica e Sinfonica riconosciuto dal Ministero della Cultura in Calabria. Nel programma del Festival non solo musica classica ma anche rare incursioni nella danza e nel cabaret musicale.

Dall’undici al tredici novembre il Festival propone “È Strano”, il Cabaret Lirico Burlesco di Gianni Dettori.

Lo spettacolo, coprodotto con Progetti Carpe Diem, debutterà in Prima Nazionale all’Auditorium Lucianum venerdì 11 alle ore 19, sabato 12 alle ore 19,30 sarà al Palazzo della Cultura di Locri e domenica 13 alle 18 a Palazzo Gagliardi di Vibo Valentia.

Si tratta di un irresistibile, eclettico, travolgente, raffinato, ironico spettacolo di trasformismo. Una performance unica nel suo genere, capace di far rivivere i personaggi attraverso un playback funambolico, continui cambi di costumi e parrucche a ritmo vertiginoso, virtuosismo mimico e coinvolgimento del pubblico.

Gianni Dettori è un vero e proprio campione del travestitismo teatrale, con un bagaglio pressoché sterminato di personaggi maschili e femminili, canzoni e canzonette, parodie e macchiette.

L’artista è stato protagonista di film che hanno vinto prestigiosi premi internazionali e ha partecipato in passato a importanti show televisivi.

Con “È Strano” Dettori si misurerà per la prima volta con personaggi maschili e femminili dell’opera lirica svelandone il lato comico e paradossale: Rodolfo, Mimi, Butterfly ma anche Rosina, Isabella, Cherubino e Carmen. Uno spettacolo giocato sulla linea di confine fra melodrammatico e comico, fra sospiri e risate, fra tremori amorosi e pulsioni erotiche alla scoperta del lato esilarante della lirica.

Ma non solo l’opera. Nello spettacolo vi sarà anche un doveroso omaggio all’Operetta, genere finalmente non considerato minore.

“È Strano” è uno spettacolo originale per il Festival Rapsodie Agresti nato da un’idea di Franco Marzocchi (il regista Di Don Giovanni e Così fan tutte presentati nelle scorse edizioni del Festival al Teatro Cilea) e giunge al debutto anche grazie ai preziosi consigli del critico Andrea Merli e del regista e co-direttore artistico Renato Bonajuto.