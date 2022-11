Lo scopo sociale e didattico dell’agriturismo Costantino

Coltiviamo capolavori

LAMEZIA TERME Il mondo dell’agriturismo a tutto tondo sarà al centro dell’approfondimento “Coltiviamo capolavori” che andrà in onda questa sera su L’altro Corriere Tv.

Ospite di Saveria Sesto sarà Mariangela Costantino, titolare dell’agriturismo omonimo, un’azienda di 130 ettari che si estende nel comune di Maida nel Lametino.

L’imprenditrice racconterà un modello di agricoltura multifunzionale, in cui si esplica la complementarietà e l’integrazione delle attività, la diversificazione delle produzioni, la rigenerazione dei luoghi, il recupero degli scarti aziendali per quello che è un modello virtuoso del mondo agricolo che assume anche uno scopo didattico.

Mariangela Costantino descriverà la mission aziendale che si basa sull’economia circolare, il cui core business è la produzione dell’olio con 10mila piante di cultivar “carolea”, in un frantoio di ultima generazione.

Riferirà delle ricerche in collaborazione con l’Università “Mediterranea” di Reggio Calabria, della produzione olearia Dop lamezia e Igp bio presidio Slow Food all’interno di un’azienda che già dal 2010 ha raggiunto l’autosufficienza energetica e che svolge una importante funzione sociale.

«Sull’aspetto turistico è fondamentale fare rete e con Agriturist Calabria – dirà – stiamo cercando di mettere a sistema gli agriturismi calabresi che propongono il pacchetto “Calabria”».

In azienda è presente anche un “agrinido” che offrire un servizio sociale per l’infanzia puntando sull’outdoor education, «l’educazione all’aria aperta in cui la natura diventa la maestra».

L’appuntamento è per questa sera alle 21 su L’altro Corriere Tv (canale 75).