l’evento

REGGIO CALABRIA Il Sottosegretario di Stato alla Cultura, Vittorio Sgarbi, domani mattina alle 10, in rappresentanza del Governo, sarà al Museo Nazionale Archeologico di Reggio Calabria per partecipare al convegno internazionale sul tema “I Bronzi di Riace: 50 anni di studi e ricerche”, promosso dal Segretariato Regionale per la Calabria del Ministero della Cultura nell’ambito delle celebrazioni del 50° Anniversario della scoperta delle due statue.