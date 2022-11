Cosenza, l’Azienda ospedaliera rinforza l’organico

la manovra d’autunno

COSENZA L’Azienda Ospedaliera di Cosenza, su disposizione del commissario straordinario Gianfranco Filippelli, assumerà a tempo determinato 32 unità di personale medico. Nel bando, pubblicato sul sito ufficiale dell’Ao, si ricercano figure da impegnare nei reparti di: Chirurgia generale, Chirurgia vascolare, Urologia, Pediatria, Dermatologia, Gastroenterologia, Medicina Interna, Geriatria, Nefrologia, Neurologia, Oncologia, Pneumologia, Medicina Fisica e Riabilitativa, Radioterapia, Anatomia Patologica, Medicina Trasfusionale, Patologia Clinica, Microbiologia e Virologia, Direzione Medica di Presidio Ospedaliero, Medicina d’Emergenza Urgenza, Chirurgia Toracica, Neurochirurgia, Ortopedia e Traumatologia, Anestesia e Rianimazione, Ematologia, Medicina legale, Neurochirurgia, Chirurgia pediatrica, Radiodiagnostica, Ginecologia ed Ostetricia, Malattie infettive e Malattie dell’apparato cardiovascolare (per la UOC Medicina d’Urgenza e Pronto soccorso).

Arrivano i rinforzi

La procedura di assunzione è necessaria al fine di garantire i Livelli Essenziali di Assistenza e la recente proroga di sei mesi del Decreto Calabria, come richiesto ed ottenuto dal governatore della Calabria Roberto Occhiuto, consentirà di utilizzare i fondi stanziati per le assunzioni del personale sanitario. D’altro canto quello degli organici risicati è uno dei tanti nodi irrisolti che affliggono la sanità calabrese. Il presidente Occhiuto dopo aver presentato la “manovra d’autunno”, vuole mantenere fede alle promesse e ridare nuovo slancio al settore sanitario calabrese ed inevitabilmente sarà necessario ripartire dalla stabilizzazione di oltre 875 operatori e di assicurare la copertura del turn over con l’assunzione di oltre 2.700 professionisti, per un totale di circa 3.600 unità. (f.b.)