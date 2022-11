Meta licenzia 11mila persone. Zuckerberg: colpa mia

la scelta

Meta, proprietario di Facebook, licenzia 11.000 persone. Lo annuncia l’azienda in un comunicato.

«Oggi condivido alcuni dei cambiamenti più difficili che abbiamo fatto nella storia di Meta», ha premesso il capo dell’azienda Mark Zuckerberg in un messaggio ai dipendenti. «Ho deciso di ridurre le dimensioni del nostro team di circa il 13% e di separarci da 11.000 dipendenti di talento».

Zuckerberg ammette: il suo eccessivo ottimismo sulla crescita ha portato a un eccesso di personale in Meta. Dicendosi responsabile per i passi falsi della società, Zuckerberg ha poi annunciato che Meta avvierà un taglio della forza lavoro da mercoledì. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune fonti. Meta sale a Wall Street con il taglio di 11.000 posti di lavoro. I titoli del gruppo avanzano del 5,37%.