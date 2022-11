Tragedia a Dallas, scontro tra due aerei della seconda guerra mondiale

l’incidente

Tragedia a uno spettacolo aereo, il Wings Over Dallas, in Texas. Due aerei della Seconda guerra mondiale, tra i quali un B-17 Flying Fortress, si sono scontrati sopra i cieli di Dallas. L’impatto con il caccia Bell P-63 KingCobra è avvenuto in volo alle 13:20 ora locale. Vari testimoni hanno caricato sui social network i video dell’incidente, in uno dei quali si vede uno dei velivoli che sembra spaccarsi prima di schiantarsi al suolo e innescare un incendio. Era un’esibizione di aerei militari degli anni ’40, organizzata nell’ambito del lungo weekend festivo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, ma per ora non sono disponibili altre informazioni. Ancora non è chiaro se ci siano state vittime.