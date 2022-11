“Trottola ciclonica” sull’Italia. Calabria tra le aree più colpite – LA CARTINA

Le previsioni

CATANZARO Una vera e propria “trottola ciclonica” avvolgerà oggi il Paese dando luogo ad una fase di maltempo che colpirà soprattutto alcune regioni. Sarà una settimana autunnale su buona parte dell’Italia. Lo rende noto il sito Ilmeteo.it. La giornata sarà difficile anche dal punto di vista previsionale «in quanto – spiegano gli esperti – non ci troviamo in presenza di una vera e propria perturbazione, bensì ad un vortice ciclonico e dunque a possibili fenomeni di difficile localizzazione in quanto dovuti principalmente a contrasti tra masse d’aria di diversa origine. Quella fredda, trascinata da questa insidiosa trottola, e da aria più mite ancora presente sul nostro Paese».

In dettaglio, secondo IlMeteo.it, «già dal mattino il tempo peggiore lo registreremo sulla Calabria, la Puglia, l’area orientale della Sardegna e su tutto il comparto adriatico e dunque su Molise, Abruzzo e Marche. Su queste regioni le piogge potranno risultare anche importanti accompagnate da improvvisi temporali e locali grandinate. Nel corso del pomeriggio, i fenomeni cominceranno lentamente ad attenuarsi al Sud, mentre insisteranno sulla Sardegna, su tutto il comparto adriatico e giungeranno in Emilia Romagna per poi estendersi al resto del Nord nel corso della notte. Sempre in nottata (prime ore di Lunedì) è attesa un’intensa fase di maltempo sul Lazio con possibili nubifragi, anche a Roma».

Allerta gialla

In base alle previsioni, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

Per quanto riguarda la Calabria il meteo avverso è stato previsto già da ieri sera con precipitazioni previste in diverse aree della regione. Maltempo che rimarrà sulla regione anche nella giornata di domenica.

Ma ecco nella cartina sottostante le aree segnalate dalla Protezione civile dove si registreranno le criticità: