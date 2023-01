Eni, Forza Italia difende la scelta dell’amministrazione comunale di Crotone

Gaetano Megna

CROTONE Forza Italia difende la scelta dell’amministrazione comunale di Crotone di sottoscrivere un accordo con l’Eni, che riconosce alla città pitagorica la somma di 16.750.000 euro da destinare alla realizzazione di opere pubbliche.

A difendere la scelta del sindaco Vincenzo Voce è il coordinatore provinciale di FI, Sergio Torromino, che in un comunicato scrive: «Oggi finalmente la nostra comunità può esultare con piena soddisfazione a seguito dell’accordo tra il Comune di Crotone ed Eni dello scorso dicembre. Finalmente, si, perché se da un lato, ed è un risvolto da sottolineare, alla città viene riconosciuto un legittimo diritto attraverso le ingenti risorse economiche previste dall’accordo, dall’altro la società di piazzale Mattei siede ad un tavolo di trattative non in posizione di preminenza ma su un piano di parità».

Difende la scelta dell’amministrazione comunale da attacchi politici scagliati dopo la firma dell’accordo. Quella di Torromino rappresenta anche una presa di distanza dai vertici regionali del suo partito, che mal digeriscono il rapporto di collaborazione che, il coordinatore provinciale, ha instaurato con Voce e la sua maggioranza.

Quando è stata ufficializzata la proposta di eleggere Mario Megna alla carica di presidente del consiglio comunale, infatti, il coordinatore regionale di FI, Giuseppe Mangialavori, ha chiesto pubblicamente al futuro presidente di dimettersi dalla carica di coordinatore cittadino del partito non condividendo l’entrata in maggioranza di FI. Megna si è dimesso, mentre Torromino non ha fatto nemmeno un piccolo passo indietro; anzi, proprio sulle pagine di questo giornale, ha espresso dubbi sulle capacità politiche del coordinatore regionale. Alle accuse di Torromino non ci sono state reazioni.

Con la nota stampa di oggi, il coordinatore provinciale di FI, Torromino scende a sostegno di Voce a cui, a suo parere, «va dato merito» in quanto sia il sindaco che la sua amministrazione «senza porsi su un piano di subalternità, hanno portato a termine un percorso arduo, per nulla scontato che al di là della concretezza del risultato non sposta l’asse dei rapporti con Eni rispetto ad altri importantissimi e fondamentali temi per il futuro della città». Torromino fa riferimento alla vicenda della bonifica e probabilmente ha inteso lanciare un messaggio ai 15 consiglieri comunali che, proprio ieri, hanno protocollato la richiesta di convocazione di un consiglio comunale urgente per discutere della vicenda della bonifica e dei rifiuti stipati nella discarica fronte mare, nota con il nome della “Passeggiata degli innamorati”.

«Va ricordato che l’accordo con Eni era un punto cardine del nostro programma elettorale come centrodestra, – scrive Torromino – consapevoli di quanto importante fosse per lo sviluppo del nostro territorio, per ciò abbiamo guardato con attenzione all’andamento di questo percorso perché investe la comunità nella sua totalità, lo sviluppo ed il futuro della città anche in chiave di investimenti infrastrutturali e produttivi». Non dovrebbero esserci, quindi, problemi da parte di FI a condividere l’accordo, perché anche gli azzurri nel loro programma si erano posti il medesimo obiettivo. Riuscirà Torromino a fare convergere tutta la galassia azzurra sulla sua posizione? Probabilmente è questa la sfida, considerato che quasi tutti i consiglieri azzurri hanno firmato per la convocazione del consiglio comunale urgente.

«Oggi – continua a scrivere – grazie a questo accordo si pongono le basi per un reale sviluppo della città in quanto vedrà Eni investire per il territorio, arrivando a soluzioni che tengano conto degli interessi primari della città, così come è avvenuto in tutti gli altri contesti dove la multinazionale è presente». Concludendo, Torromino scrive: «Come coordinatore provinciale di Forza Italia non posso non esprimere la mia piena soddisfazione per questo accordo raggiunto con Eni, auspico che l’intesa tra i due enti porti finalmente quello sviluppo tanto agognato, desiderato per la nostra città in termini di decoro, infrastrutture e che veda finalmente Crotone risalire le classifiche nazionali di vivibilità ed occupazione».