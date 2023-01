Gli ultrà del Cosenza disertano lo stadio: la nostra pazienza è finita

serie B

COSENZA Il gruppo ultrà “Anni Ottanta Cosenza”, domenica prossima non sarà presente sugli spalti dello stadio San Vito-Marulla per la prima giornata di ritorno del campionato di serie B tra il Cosenza e il Benevento. La tifoseria, da tempo in forte polemica con il presidente della società rossoblù Eugenio Guarascio, ha spiegato in una nota le ragioni della propria scelta. “È ancora qua – riporta la nota – non vuole andare via. L’anno nuovo, purtroppo, è iniziato com’era finito il vecchio e così ci ritroviamo, ancora una volta, a fare i conti con Gargamella. Ma la misura ormai è colma e gli animi della tifoseria sono sempre più esasperati. Sono anni che questo presidente ha trasformato il Cosenza Calcio in una barzelletta. Il film di gennaio è sempre lo stesso, visto e rivisto: tanti giocatori che rifiutano di venire a giocare al soldo di questa proprietà e trattative solo per calciatori a fine carriera o per scarti di altre realtà, anche meno blasonate di Cosenza. Come se ciò non bastasse, non solo il patron non ha mai chiesto scusa alla tifoseria, ma ha sempre reagito con indifferenza e superbia, arrivando anche a far multare chi ha osato contestarlo o, peggio ancora, a minacciare daspo societari per colpire i tifosi dissidenti. Un atteggiamento vergognoso e vigliacco. Abbiamo deciso di restare in silenzio nei primi quindici minuti della gara contro l’Ascoli ma, evidentemente, nemmeno questo è bastato a scalfire l’arroganza di questo proprietario che, forse, dovrebbe cercarsi un altro hobby. Dopo averglielo ribadito in tutti i modi e con ogni tipo di protesta, comunichiamo che domenica, in occasione del match contro il Benevento, non saremo presenti e lasceremo vuoto il posto che occupiamo abitualmente nella Curva Nord Massimiliano Catena. Forse, nel silenzio rumoroso di uno stadio svuotato della nostra presenza, il presidente e i suoi lacchè capiranno finalmente l’importanza di una tifoseria come la nostra che merita molto di più dello scempio di questa società. Il Cosenza – conclude la nota – è la nostra vita e non smetteremo mai di sostenerlo, nelle modalità che riterremo più opportune, ma la nostra pazienza verso questa società è finita. Senza se e senza ma”.