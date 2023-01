l’inchiesta

COSENZA “Giuseppe ha otto anni ed è nato a Cosenza. Quando sua mamma Gabriella ha scoperto che era ammalato di leucemia sono partiti per Roma, per iniziare le cure all’ospedale pediatrico Bambi o Gesù. Giuseppe e la madre vivono ormai da nove mesi nella casa di Davide, ospiti dell’associazione Ciavattini. I volontari accolgono gratuitamente decine di famiglie del sud Italia che nella propria terra non hanno strutture sanitarie adeguate”. Inizia così la storia di Giuseppe, raccontata in una inchiesta che andrà in onda domani sera alle 21,25 a Report, su Rai 3, realizzata da Walter Molino.

Gabriella, la madre, riferisce che «a Cosenza, la diagnosi era di sospetta Leucemia linfoblastica acuta».

«A Cosenza – aggiunge – non abbiamo il reparto di ematologia e oncoematologia e così ho decise di portalo al bambino Gesù. Siamo partiti direttamente dal pronto soccorso dell’Annunziata il 14 aprile. Già il 15 ha iniziato la terapia col cortisone e da allora non sono più tornata a casa perché se si verifica un evento come la febbre lo devo portare subito al pronto soccorso ed a Cosenza non saprei dove portarlo. Ho dovuto lasciare il lavoro ed ho un’altra figlia di 13 anni a cui abbiamo cercato di non stravolgerle la vita».

Amara una delle considerazioni di mamma Gabriella: «C’è rabbia perché se (le cure) ce l’hai a casa le cose cambiano, vai, fai i controlli di routine e poi torni a casa».

Nella stessa puntata, sempre Molino si occuperà dei medici cubani che stanno studiando l’italiano all’Unical.