Il Cosenza acciuffa il pari nel finale: Vaisanen sigla l’1-1 col Benevento al “Marulla”

Serie B

COSENZA Il Cosenza evita sui titoli di coda la quarta sconfitta consecutiva, ma il pareggio strappato al “Marulla” contro il Benevento serve poco. Meglio calza sicuramente alla squadra di Fabio Cannavaro che deve leccarsi le ferite per l’occasione persa nei minuti finali. La formazione campana ha sbloccato la gara al 31′ del primo tempo con un calcio di rigore di Ciano, concesso per un ingenuo fallo di mano di Martino su un cross dello stesso fantasista del Benevento. Il Cosenza non sembra avere la forza per reagire, ma nel finale trova energie inaspettate e acciuffa il pareggio con Vaisanen, che sul secondo palo devia in rete la spizzata di Merola sull’angolo di D’Urso. Poi, in pieno recupero, Micai salva su Farias.

Il tabellino

COSENZA (4-4-2): Micai 6; Rispoli 5.5 (32′ st Zilli 5.5), Vaisanen 6.5, Meroni 6, Martino 5 (11′ st La Vardera 6); Kornvig 5.5 (25′ st D’Urso 6), Voca 6, Brescianini 5 (11′ st Merola 6), Florenzi 6; Nasti 5.5, Larrivey 5 (32′ st Cortinovis 6). In panchina: Lai, Marson, Rigione, Brignola, Venturi, Prestianni. Allenatore: Viali 5.5.

BENEVENTO (4-3-2-1): Paleari 6; El Kaouakibi 6, Glik 6, Veseli 5.5, Foulon 6; Koutsoupias 6 (37′ st Kubica sv), Schiattarella 6.5, Karic 6 (48′ st Forte sv); Improta 5, Ciano 6.5 (36′ st Farias sv); La Gumina 5.5 (25′ st Simy 5.5). In panchina: Manfredini, Thiam, Agnello, Abdallah, Perlingieri, Pastina, Sanogo, Capellini. Allenatore: Cannavaro 6.

ARBITRO: Camplone di Pescara 6.5.

RETI: 31′ pt Ciano (rig), 45′ st Vaisanen.

NOTE: giornata con cielo poco nuvoloso, terreno di gioco in buone condizioni. Spettatori 1.166, di cui 139 ospiti. Ammoniti: Foulon, Nasti, Meroni, Voca, La Vardera. Angoli: 7-8. Recupero: 2′; 5′.

(foto: www.facebook.com/BeneventoCalcioOfficial)