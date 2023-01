Longobucco, incendio in una palazzina nel centro storico – VIDEO

Il rogo

LONGOBUCCO Dalle ore 19.30 squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza, dei distaccamenti di San Giovanni in Fiore e Rossano, sono state impegnate nel comune di Longobucco per l’incendio di un’abitazione. Interessata dal rogo una palazzina situata nel centro storico strutturata su tre livelli.

L’intervento dei vigili del fuoco ha anche evitato il propagarsi delle fiamme alle abitazioni adiacenti. Sul posto sono impegnate 14 unità con 4 automezzi. Gli occupanti sono riusciti ad abbandonare l’abitazione senza riportare alcun danno. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per gli adempimenti di competenza.