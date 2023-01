Auto contro muro, morti tre giovani. Uno era tredicenne

la trragedia

TARANTO Un incidente stradale, ieri sera, nel territorio di Massafra sulla via per Martina Franca è costato la vita a tre persone. Si tratta di giovanissimi, tra cui un 13enne, morti e un quarto ragazzo rimasto ferito gravemente: erano a bordo di una Opel Corsa che si è schiantata contro un muretto di cemento. Da quanto si è appreso, in due, il minore e la sorella, sono morti sul colpo. Un terzo è deceduto poco l’arrivo dei soccorritori. Il quarto giovane, che ha riportato un trauma cranico commotivo e fratture multiple agli arti superiori e inferiori, è stato trasportato con un’ambulanza del 118 all’ospedale Santissima Annunziata. Sul posto anche vigili del fuoco, carabinieri e Polizia locale.