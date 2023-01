Ok di Occhiuto alla modifica del Programma operativo: strada spianata per l’intesa Regione-Umg e la Dulbecco

sanità

CATANZARO Strada spianata per la firma del protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’Università di Catanzaro e la conseguente creazione dell’azienda ospedaliera unica “Renato Dulbecco” attraverso la fusione per incorporazione dell’ospedale Pugliese Ciaccio nel Policlinico universitario Mater Domini. Come aveva preannunciato nelle ultime ore, secondo fonti qualificate della Cittadella oggi il presidente della Regione Calabria e commissario della sanità Roberto Occhiuto ha firmato il decreto che modifica la parte del Programma operativo che richiedeva un Dpcm di riconoscimento della Mater Domini quale azienda ospedaliera universitaria: in pratica, Occhiuto ha definitivamente recepito il recente parere – richiesto dallo stesso governatore – del ministero della salute che non ritiene necessario questo Dpcm. Ora resta da sottoscrivere il protocollo d’intesa tra Regione e Umg: sempre per come annunciato da Occhiuto, la firma è attesa nei prossimi giorni. (c. a.)